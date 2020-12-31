Алексей Дюмин рассказал, чего хотел бы в новом 2021 году

Губернатор Тульской области подвел итоги года для нашего региона, а также рассказал, чего бы хотел в новом 2021 году.

- Хотел бы пожелать, конечно же, здоровья. Каждый человек, он сам должен для себя определить, что это такое. Надо отказываться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни. Не так сложно есть правильную пищу. Здесь целый комплекс таких моментов, чтобы человек сам понимал, что от него зависит его здоровье, здоровье его близких, родных.

Хотел бы пожелать развития Тульской области и страны. Хотел бы, чтобы наши дети ходили в новые школы, ездили по качественным и безопасным дорогам. Чтобы в каждый дом Тульской области, да и во всей стране, пришло голубое топливо, был свет, чтобы не отключали воду. Эти человеческие мелочи формируют комфорт и качество наших уважаемых жителей Тульской области. Хочу пожелать мира стране. Чтобы все неурядицы, которые происходят за периметром нашей России, успокоились. Чтобы наши партнеры поняли, что с нами бесполезно вести такой диалог. Россия сильная держава, у нее сильный руководитель. Это было, будет и останется всегда.

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