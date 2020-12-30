Россельхозбанк в Туле: итоги юбилейного года

2020 стал юбилейным годом для Россельхозбанка – опорному банку АПК исполнилось 20 лет. Тульский стал первым открытым филиалом в сети банка.

Сейчас на территории области, кроме Центрального офиса на Тургеневской 5, работает еще 20 структурных подразделений. Процент охвата районов области составляет 73%. Директор Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Ганжа рассказал о работе в 2020 году и поздравил жителей Тульской области с праздниками.

— Сергей Юрьевич, расскажите, каким 2020 год стал для Россельхозбанка в Тульской области.

Без преувеличения 2020 год стал знаковым. В непростой период пандемических ограничений мы смогли обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов, реализовали комплекс мер антикризисной поддержки предпринимателей и внедрили прорывные финансовые программы.

— Расскажите, пожалуйста, об этих программах подробнее.

Прежде всего, отмечу такой продукт как «Сельская ипотека» по ставке 2,7%, который реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году под небывало низкую процентную ставку туляки смогли приобрести жилье в сельской местности. И это не только «домик в деревне»:в перечень территорий, где действует программа, кроме деревень и сел, вошли и большинство городов Тульской области (с населением до 30 тысяч человек), такие как Кимовск, Ясногорск, Киреевск, Суворов и другие. На сегодня льготная сельская ипотека недоступна только в Туле и крупнейших городах региона — Новомосковске, Щекине, Алексине, Ефремове и Богородицке. При этом села и малые города вокруг этих районных центров вошли в программу — так, квартиру по сельской ипотеке можно купить, например, в Болохове или Советске.

А для желающих приобрести жилье в новостройках мы подготовили программу «Ипотека с господдержкой 2020 под 5,9%». Льготная ипотека, которая помогает оптимизировать траты на свое жилье, оказалась очень востребованной. Поэтому действие программ продлевается, и в следующем году приобрести свое жилье можно на оптимальных условиях.

— Какие финансовые программы для бизнеса Вы бы отметили?

В этом году были разработаны специальные предложения для предпринимателей, которые помогают оптимизировать расходы на ведение бизнеса. начали действовать новые тарифные планы расчетно-кассового обслуживания. Например, в рамках тарифа «Базовый лайт»* открытие, ведение счета и большинство операций в определенных лимитах осуществляются бесплатно. В декабре стартовала акция «Счет в вашу пользу» с повышенным кэшбэком за операции по бизнес-картам. Ну и традиционно мы являемся аккредитованным банком в реализации государственных программ в сфере АПК. Большую часть кредитов мы выдали по сниженной субсидированной ставке.

Замечу, что в этом году все основные процессы переведены в формат дистанционного обслуживания. Большинство банковских операций теперь можно осуществить без посещения офисов банка. Запущена услуга самоинкассации — она позволяет предпринимателям самостоятельно вносить выручку на расчетный счет через банкоматы и платежные терминалы РСХБ при помощи бизнес-карты.

— В силу пандемических ограничений в этом году не состоялся фестиваль фермерской еды «СВОЁ», который 2 года подряд проводился в Туле. Но, насколько я знаю, вы продолжаете помогать фермерам в реализации продукции.

Чтобы помочь сельхозпроизводителям освоить онлайн-бизнес и реализовать свою продукцию, Россельхозбанк разработал уникальный маркертплейс — платформу «Своё Родное». Здесь производители предлагают свои товары, а каждый желающий может приобрести фермерский продукт из любой точки страны. Благодаря платформе предприниматели в сфере АПК могут легко перевести свой бизнес в онлайн. Маркетплейс Своё Родное — это только часть разработанной Россельхозбанком экосистемы Своё Фермерство,. — которая помогает решать ежедневные задачи и найти партнеров.

— Сергей Юрьевич, какие достижения этого года отметите особо?

Россельхозбанк — действительно опорный банк агропромышленного комплекса, и важной задачей является как поддержка предпринимателей в сфере АПК, так и работа над повышением качества жизни на селе. В этом году мы реализуем шесть крупных инвестиционных проектов, и эта работа отвечает и первой, и второй задаче- создаются новые мощности и появляются новые рабочие места на селе.

Эксперты премии «Тульское качество» отметили дипломом наши продукты для бизнеса, а по результатам опроса, проводимого ООО «Дом прессы», филиал был награжден дипломом премии «Тульский бренд» в номинации «Финансы и страхование». Мы очень благодарны нашим клиентам, партнерам за признание, будем работать над тем, чтобы обслуживание в Россельхозбанке было комфортным.

«В новом году желаю финансовой стабильности, процветания и благополучия! Мы не всегда можем повлиять на большинство событий в мире, мы не можем отменить кризис или плохую погоду, но мы можем изменить свое отношение к ним. Постарайтесь быть счастливыми вне зависимости от внешних обстоятельств! Находите вдохновение в маленьких радостях, а в любых трудностях черпайте возможности для личного развития! Будьте здоровы и счастливы!»