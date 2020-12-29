В Туле чиновники скрыли от проверяющих свои банковские счета

Муниципальные служащие предоставили неполные или недостоверные сведения о своих доходах и имуществе.

Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в администрации Тулы. Выяснилось, что семь муниципальных служащих не полностью отчитались о своих доходах за 2019 год.

Были предоставлены недостоверные сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов, не указаны отдельные банковские счета и не полностью отражена информация о находящихся в собственности и пользовании объектах недвижимости.

Надзорный орган внёс главе администрации Дмитрию Миляеву представление, по результатам которого семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Все необходимые сведения уточнены.