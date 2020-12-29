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Щекинским автобусам запретят сажать пассажиров в тульском Заречье
Фото из архива Myslo.

Щекинским автобусам запретят сажать пассажиров в тульском Заречье

Автобусам из Щекино запретят делать остановки на улице Октябрьской.

С 16 января автостанция «Заречье» на ул. Галкина прекратит свою работу. Вместо неё пригородные автобусы будут прибывать на новые станции — «Северную» (ул. Октябрьская, 297-А) и «Восточную» (ул. Оборонная, 83).

На станцию «Северная» будут заезжать маршрутки № 114-к «Тула — Щёкино», № 117-к «Тула — Щёкино», № 280 «Тула — Советск». Часть пути этих межмуниципальных «автолайнов» совпадает с маршрутом городских коммерческих автобусов № 51 и № 34. Получается, маршруты дублируются.

Минтранс принял решение, что автобусы № 117, № 114, № 280 с 16 января будут идти мимо автостанции «Заречье» и, не останавливаясь, доезжать до станции «Северная». Контроль за исполнением требований поручили Госавтодорнадзору (УГАДН). А Ространснадзор совместно с сотрудниками ГИБДД будут проводить проверки по соблюдению требований.

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