Поджог машины в Щекино мог устроить неадекватный ревнивец

Напомним, в ночь на 28 декабря рядом с одним из домов по ул. 2-я Луговая в Щекино сгорел легковой автомобиль. В социальных сетях местные жители сразу заявили , что это был умышленный поджог. Myslo связался с Татьяной С., сожителю которой принадлежит сгоревшая машина. Женщина рассказала: в тот вечер попыток поджечь автомобиль было несколько.

Всё началось с того, что около 18.30 по камере видеонаблюдения сосед заметил возле авто подозрительного человека. Мужчина вышел на улицу, прикрикнул на незнакомца, и тот убежал.

От машины сильно пахло горючим, поэтому на место вызвали полицию. Стражи порядка приехали примерно через час и нашли рядом с авто пробку от емкости, из которой, предположительно, машину обливали горючим, а также спички.

«Камера сняла, как мужчина собирался поджечь машину, но из-за людей во дворе у него это не получается. В общем, ему не удалось, но полицейские расценили это не как попытку поджога, а как «облитие автомобиля горючим веществом», — объяснила Татьяна С.

В тот же вечер, через некоторое время после отъезда полицейских, Татьяна и ее нынешний мужчина решили вновь проверить машину и обнаружили под капотом кучку сорванных с двери подъезда бумажных объявлений. На этот раз камера запечатлела двух поджигателей: видимо, им снова что-то помешало.

«Мы собрали бумагу и выбросили. Ушли на 30 минут по своим делам, а когда вернулись обратно, увидели, что машина горит. Во дворе уже были пожарные и полицейские. Некоторых я уже узнала — они приезжали и в первый раз», — рассказала Татьяна С.

Татьяна считает, что машину мог поджечь ее бывший мужчина Леонид К. Либо это сделал кто-то по его просьбе. Оснований на такое предположение более чем достаточно.

По словам женщины, этот человек буквально преследует ее с середины ноября.

Леонид звонит на домашний телефон, угрожает, что не даст жить и что ребенок Татьяны не вернется из школы домой. Во время одного из таких звонков мужчина заявил: «я его сожгу, и машину тоже», видимо, подразумевая под своего соперника.

Женщина рассказала, что, к примеру, 30 ноября пьяный Леонид К. подкараулил ее возле работы, грубо схватил за руку и повел за собой. В какой-то момент Татьяне удалось вырваться, но мужчина догнал ее и волоком потащил к машине. Перед тем как Леонид вырвал у нее телефон, Татьяна успела отправить сообщение своему нынешнему сожителю. Тот приехал и поговорил с ним «по-мужски».

«Я, мама и мой мужчина писали на него в полицию три заявления в полицию и еще четвертое было в прокуратуру, так как никаких мер к нему не принимают. В полиции сказали, что нет состава преступления, поэтому ничего не могут с ним сделать, пока не будет чего-то более тяжкого, так как у нас такие законы. Прокуратура тоже вынесла отказы и по моему заявлению, и по маминому. И объяснили, что по остальным тоже будет отказ», — говорит женщина.

Татьяна рассказала, что 1 декабря пьяный Леонид заявился к ней на работу и угрожал ей увольнением. Мужчину выводили с полицией, а впоследствии на горячую линию организации поступила лживая жалоба на Татьяну С. с сообщением о якобы совершенном ею мошенничестве и краже денег.

Такое «послание» вместе с переводом на 1 рубль получила Татьяна на свой телефон.

Также 1 декабря нынешний сожитель Татьяны для безопасности встречал ее с работы. Увидев бегущего Леонида, Татьяна успела закрыться в автомобиле и вызвала полицию. Пока стражи порядка ехали, мужчины успели подраться. В присутствии полицейских Леонид грозился «похоронить» сожителя женщины, продолжал угрожать и бил по автомобилю, в котором спряталась Татьяна. В райотделе мужчина тоже не особенно стеснялся полицейских, продолжая сыпать угрозами и оскорблениями.

«В полиции мы пробыли около двух часов. Очень просили, чтобы Леонида хоть немного задержали и дали нам возможность хотя бы дойти до дома. А они выпустили его даже раньше нас. Я поехала к маме, и около одиннадцати часов вечера Леонид приехал туда. Он устроил погром в подъезде: пытался выбить дверь, громко кричал матом. Полицейские снова его забрали и… снова отпустили. Он мне открытым текстом уже не раз говорил, что сожжет и устроит «красивую жизнь», — заключила Татьяна.

По информации, полученной нами на момент публикации новости, один подозреваемый в щекинском поджоге задержан. Он заявил, что совершал преступление один. А свои действия он объяснил местью за то, что недавно этот автомобиль его якобы чуть не сбил.

Татьяна в это не верит и теперь еще больше опасается за свою жизнь и жизнь своих близких. По словам женщины, после поджога Леонид названивал ей до четырех утра, но она не стала с ним разговаривать. Сейчас она боится даже выходить на улицу и не понимает, почему правоохранительные органы лишь разводят руками, ведь угрозы продолжаются.