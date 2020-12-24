За год более 15 тысяч жителей Тульской области стали инвесторами

По данным Московской биржи, на 1 декабря жителями Тульской области открыто более 35 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). С начала года эта цифра выросла более чем на 15 тысяч – по количеству открытых счетов наш регион занимает 4 место по ЦФО и 28 – по России.

По мнению экспертов, привлекательность инвестиционных счетов растет одновременно со снижением ставок по банковским вкладам. Помимо получения дохода от инвестиций на фондовом рынке, инвестиционный счет позволяет получить налоговые льготы.

Многие банки, брокеры и управляющие компании сами предлагают своим клиентам доходные финансовые продукты, упрощая им выход на фондовый рынок. Начинающие инвесторы могут воспользоваться специальными мобильными приложениями.

– Прежде чем принимать решение об инвестировании, рассчитайте, какую сумму вы готовы вложить без риска для вашего бюджета. Это ни в коем случае не должны быть заемные деньги, а также средства, отложенные на непредвиденные обстоятельства, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.