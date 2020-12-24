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За год более 15 тысяч жителей Тульской области стали инвесторами

За год более 15 тысяч жителей Тульской области стали инвесторами

Такие данные приводит региональное отделение Банка России.

По данным Московской биржи, на 1 декабря жителями Тульской области открыто более 35 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). С начала года эта цифра выросла более чем на 15 тысяч – по количеству открытых счетов наш регион занимает 4 место по ЦФО и 28 – по России.

По мнению экспертов, привлекательность инвестиционных счетов растет одновременно со снижением ставок по банковским вкладам. Помимо получения дохода от инвестиций на фондовом рынке, инвестиционный счет позволяет получить налоговые льготы.

Многие банки, брокеры и управляющие компании сами предлагают своим клиентам доходные финансовые продукты, упрощая им выход на фондовый рынок. Начинающие инвесторы могут воспользоваться специальными мобильными приложениями.

– Прежде чем принимать решение об инвестировании, рассчитайте, какую сумму вы готовы вложить без риска для вашего бюджета. Это ни в коем случае не должны быть заемные деньги, а также средства, отложенные на непредвиденные обстоятельства, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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вчера, в 20:48 −1
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