В Туле за две недели оштрафовали 228 пешеходов

Фото из архива Myslo.

Один пешеход был пьян – его передали медикам.

Для профилактики ДТП с участием пешеходов и укрепления дорожно-транспортной дисциплины с 9 по 22 декабря сотрудники тульской Госавтоинспекции проводили рейд «Внимание, пешеход!». Вот его результаты:

228 пешеходов привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД пешеходом»,

194 водителя оштрафованы по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредставление преимущества в движении пешеходам»,

1 пешеход в состоянии опьянения передан карете скорой помощи.

Также сотрудники ОГИБДД УМВД России по Туле провели более 50 профилактических бесед в образовательных учреждениях города.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны, переходите дорогу только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя светоотражающими элементами – в сумерках или темноте идущего вдоль дороги пешехода почти не видно.

Наличие светоотражателей на одежде при движении вне населённых пунктов обязательно – за их отсутствие предусмотрен штраф 500 рублей.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть особенно внимательными при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами. Будьте осторожнее, двигаясь рядом с детскими садами и школами – дети, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и не всегда верно оценивают направление и скорость движения автомобиля.

Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода – сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД. Инспекторы примут необходимые меры для предотвращения ДТП. Звоните по телефонам: