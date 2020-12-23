В Туле за две недели оштрафовали 228 пешеходов
Один пешеход был пьян – его передали медикам.
Для профилактики ДТП с участием пешеходов и укрепления дорожно-транспортной дисциплины с 9 по 22 декабря сотрудники тульской Госавтоинспекции проводили рейд «Внимание, пешеход!». Вот его результаты:
- 228 пешеходов привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД пешеходом»,
- 194 водителя оштрафованы по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредставление преимущества в движении пешеходам»,
- 1 пешеход в состоянии опьянения передан карете скорой помощи.
Также сотрудники ОГИБДД УМВД России по Туле провели более 50 профилактических бесед в образовательных учреждениях города.
Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны, переходите дорогу только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя светоотражающими элементами – в сумерках или темноте идущего вдоль дороги пешехода почти не видно.
Наличие светоотражателей на одежде при движении вне населённых пунктов обязательно – за их отсутствие предусмотрен штраф 500 рублей.
Госавтоинспекторы призывают водителей быть особенно внимательными при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами. Будьте осторожнее, двигаясь рядом с детскими садами и школами – дети, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и не всегда верно оценивают направление и скорость движения автомобиля.
Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода – сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД. Инспекторы примут необходимые меры для предотвращения ДТП. Звоните по телефонам:
- ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10, 32-95-54,
- ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.