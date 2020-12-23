новости
новости
Регистрация
В Туле за две недели оштрафовали 228 пешеходов
Фото из архива Myslo.

В Туле за две недели оштрафовали 228 пешеходов

Один пешеход был пьян – его передали медикам.

Для профилактики ДТП с участием пешеходов и укрепления дорожно-транспортной дисциплины с 9 по 22 декабря сотрудники тульской Госавтоинспекции проводили рейд «Внимание, пешеход!». Вот его результаты:

  • 228 пешеходов привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД пешеходом»,
  • 194 водителя оштрафованы по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредставление преимущества в движении пешеходам»,
  • 1 пешеход в состоянии опьянения передан карете скорой помощи.

Также сотрудники ОГИБДД УМВД России по Туле провели более 50 профилактических бесед в образовательных учреждениях города.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны, переходите дорогу только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя светоотражающими элементами – в сумерках или темноте идущего вдоль дороги пешехода почти не видно.

Наличие светоотражателей на одежде при движении вне населённых пунктов обязательно – за их отсутствие предусмотрен штраф 500 рублей.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть особенно внимательными при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами. Будьте осторожнее, двигаясь рядом с детскими садами и школами – дети, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и не всегда верно оценивают направление и скорость движения автомобиля.

Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода – сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД. Инспекторы примут необходимые меры для предотвращения ДТП. Звоните по телефонам:

  • ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10, 32-95-54,
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 08:33 +3
Другие статьи по темам
Событие
Внимание пешеходпрофилактические рейды ГИБДДУГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле попала в аварию машина МЧС
В Туле попала в аварию машина МЧС
Погода в Туле 24 декабря: облачно и снежно
Погода в Туле 24 декабря: облачно и снежно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.