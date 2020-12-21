Новый год без забот: полезные советы, как выбрать идеальный подарок

Уходящий год, наверное, станет одним из самых запоминающихся в жизни каждого из нас.

И многие нововведения можно занести в копилку хороших событий. Например, мы начали больше времени проводить с семьей, научились работать из дома, а также в разы активнее используем технологии.

Мы составили несколько советов, которые помогут подобрать новогодние подарки, отвечающие современным реалиям.

Вкусно и приятно

Пожалуй, самым беспроигрышным вариантом, который позволит воссоздать дома атмосферу изысканного ресторана, станет необычный кулинарный набор. Соберите в корзину интересные специи, сыр, ингредиенты для глинтвейна или напитки и морепродукты, а завершите композицию красивыми свечами и предметами декора для сервировки стола. Можно купить аксессуары для готовки: например, посуду, формы для выпекания, фартуки или термостойкие перчатки.

А если вы клиент Tele2, то вам доступна скидка 200 рублей во «ВкусВилл». Для этого при заказе продуктов достаточно указать промокод из приложения оператора на смартфоне. Скидка предоставляется в рамках программы лояльности «Больше» Tele2, которая включает также и другие интересные предложения.

Технологично

Развлечения онлайн стали популярным трендом. В интернете мы смотрим фильмы, читаем книги, делаем покупки. И здесь тоже придет на помощь Tele2. В преддверии праздников оператор наделил своих абонентов «силой Санты» и открыл им возможность подарить своим близким хорошие онлайн-подарки. Так, в приложении Tele2 можно отправить пяти людям промокоды на бесплатные подписки в кинотеатры, музыкальные сервисы, безлимит на соцсети или мессенджеры, пакеты интернета и многое другое.

В компании отмечают, что сейчас самое время для новогодних чудес. В Tele2 к подбору подарков привлекли Мию — это искусственный интеллект в личном кабинете оператора. Она определяет, что лучше подойдет для поздравления. Важно, что клиентам доступна возможность отправить промокоды родным и близким в любой уголок России.

По-домашнему

2020 год стал годом домоседов. Сделайте для близких приятные домашние подарки, подарив им теплые носки с новогодним принтом, уютные толстовки, печатные книги (ведь иногда хочется сделать выбор в пользу традиционного, а не электронного формата), сладости и кофе.

Удачи! Впереди, наконец, праздничные выходные, которые обещают нам сказочное настроение. А оператор Tele2 всегда поддержит и будет рядом, в смартфоне.