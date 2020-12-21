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В Туле на улице Агеева трамваи поломали пантографы и столб

В Туле на улице Агеева трамваи поломали пантографы и столб

На месте происшествия работают аварийные бригады, движение трамваев остановлено.

ЧП произошло днем 21 декабря неподалеку от поворота с улицы Агеева на ул. Тимирязева. По предварительной информации, два трамвая зацепили провода и сломали пантографы.

Причиной тому стало ДТП: 14 декабря автомобиль Mercedes врезался в столб, на котором размещалась стяжка трамвайной сети, и столб слегка наклонился. Предположительно, недавно проводились работы, которые привели к провисанию проводов, что и привело к сегодняшнему происшествию

На момент публикации новости на месте работают три аварийные бригады. Предполагается, что на ремонт уйдет не менее полутора часов. 

Галерея
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 1
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 2
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 3
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 4
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 5
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 6
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 7
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 8
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 9
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 10
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 11
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 12
В Туле трамваи поломали столб и пантографы, Фото: 13
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:28 +5
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