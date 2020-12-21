В Туле на улице Агеева трамваи поломали пантографы и столб

ЧП произошло днем 21 декабря неподалеку от поворота с улицы Агеева на ул. Тимирязева. По предварительной информации, два трамвая зацепили провода и сломали пантографы.

Причиной тому стало ДТП: 14 декабря автомобиль Mercedes врезался в столб, на котором размещалась стяжка трамвайной сети, и столб слегка наклонился. Предположительно, недавно проводились работы, которые привели к провисанию проводов, что и привело к сегодняшнему происшествию

На момент публикации новости на месте работают три аварийные бригады. Предполагается, что на ремонт уйдет не менее полутора часов.