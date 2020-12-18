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В двух тульских магазинах не соблюдались антикоронавирусные меры

В двух тульских магазинах не соблюдались антикоронавирусные меры

За месяц с небольшим сотрудники регионального Роспотребнадзора провели более 30 проверок.

Специалисты продолжают следить за соблюдением противоэпидемических мер в магазинах и кафе Тульской области. С 11 ноября по 17 декабря проверено два пищевых предприятия, шесть объектов общепита и 30 магазинов.

В двух организациях торговли выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства – в отношении индивидуального предпринимателя и продавца возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

За нарушение профилактических мер в кафе и столовых в отношении их владельцев возбуждено три административных дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

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