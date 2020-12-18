Туляки могут передать новогодние подарки в дома престарелых

Волонтёры объявили новогодний сбор для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в социальных учреждениях Тульской области. В этом году посетить их не получится, но подарить старикам частичку тепла и заботы сможет каждый из нас.

В качестве новогодних презентов принимаются сладости в индивидуальной упаковке с актуальным сроком годности, а также сладости для диабетиков и журналы с кроссвордами и сканвордами.

В любое время подопечным социальных учреждений требуются подгузники размеров L и XL, урологические прокладки, одноразовые впитывающие пелёнки и влажные салфетки. Подарки принимаются по следующим адресам: