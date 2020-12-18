Туляки могут передать новогодние подарки в дома престарелых
Праздничную акцию организовал благотворительный фонд «Старость в радость».
Волонтёры объявили новогодний сбор для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в социальных учреждениях Тульской области. В этом году посетить их не получится, но подарить старикам частичку тепла и заботы сможет каждый из нас.
В качестве новогодних презентов принимаются сладости в индивидуальной упаковке с актуальным сроком годности, а также сладости для диабетиков и журналы с кроссвордами и сканвордами.
В любое время подопечным социальных учреждений требуются подгузники размеров L и XL, урологические прокладки, одноразовые впитывающие пелёнки и влажные салфетки. Подарки принимаются по следующим адресам:
- ул. Металлургов 90, магазин «Товары для Дома» – ежедневно с 10.00 до 20.00,
- ул. Октябрьская 17, ООО «Землемер» – по будням, с 10.00 до 17.00,
- ул. Советская, 17-Б офис 119 «Первая Каменная Мануфактура», по будням с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 15.00,
- пр-т Ленина, 85, к. 2. ТДК «Ликерка Лофт», кофейня «Кофекульт», по будням с 8.00 до 22.00, в выходные – с 10.00 до 23.00.
- Сбор продлится до 28 декабря. Подробности можно уточнить по телефону: 8(903)697-87-77.
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