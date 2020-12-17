Общение с детьми, их безопасность, профилактика ОРВИ и ковида: в Туле прошло областное родительское собрание

Зимние каникулы у тульских школьников в этом году начнутся 28 декабря и продлятся до 10 января. В их преддверии состоялось областное родительское собрание, на котором обсуждались, в том числе, вопросы комплексной безопасности детей в период зимних каникул. Оно прошло в онлайн-формате в прямом эфире канала Youtube Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области.

Открывая собрание, министр образования Тульской области обратилась к родителям с просьбой довести до детей правила дорожного движения:

– Мы все понимаем, что в период каникул у детей больше свободного времени, поэтому просим ответственно отнестись к вопросам безопасности. Зима вносит свои коррективы: рано становится темно, зачастую наблюдается ухудшение видимости на дорогах, а несоблюдение ПДД может иметь серьезные последствия.

За 11 месяцев 2020 года в Тульской области произошло 167 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли пять детей и 194 получили травмы.

Госавтоинспекция подчеркивает, что многих травм удалось избежать, если бы все родители выполняли требования правил перевозки детей в транспортном средстве.

Также важно разъяснить и научить детей правильному и безопасному поведению на дороге, а детей школьного возраста не оставлять без присмотра.

Большой блок собрания был посвящен теме безопасности детей во время прогулок и нахождения дома.

– Опасность может подстерегать повсюду. Родители должны знать, где находится их ребенок, чем он занят... Поговорите со своими детьми и убедитесь, что они знают и понимают правила безопасного нахождения дома, в транспорте, на улице, на дороге, правила общения с незнакомыми людьми, – сказала директор департамента по вопросам семьи и демографии Наталья Хохлова.

Также Наталья Хохлова обратила внимание на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе. Чтобы ребенок не остался один в случае, например, если родителей положили в больницу, необходимо позвонить по телефону горячей линии 56-46-36 и сообщить об этом. Дежурный передаст информацию в комиссию по делам несовершеннолетних, ее сотрудник определит местонахождение ребенка, узнает, есть ли у него родственники, которые смогут о нем позаботиться. Если таковых не окажется, то на период нахождения родителей на лечении ребенок будет размещен в социально-реабилитационном центре.

– Я бы хотела вас попросить не оставаться неравнодушными и к тем детям, которые живут по соседству с вами. Если у вас есть информация о родителях, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности или проживают в частном доме без отопления, где за неуплату отключили свет и пр., то просьба сообщить об этом на телефон горячей линии 56-46-36 или в комиссию по делам несовершеннолетних. Я хочу подчеркнуть, что сегодня функция комиссии меняется с надзорного органа на оказание именно своевременной помощи семьям. В каждом муниципалитете работает отделение помощи семьям и детям. Надо просто позвонить туда (телефон можно узнать на сайте минтруда и соцзащиты) и обозначить проблему, специалисты определят и согласуют с вами механизм оказания помощи, после чего будет заключено соглашение и в рамках него начнется работа, – пояснила Наталья Хохлова.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева подчеркнула важность общения с детьми и создания в семье доверительной атмосферы:

– Даже если кажется, что нет повода для беспокойства, вы считаете, что всё в порядке, у меня к вам просьба: находите время для обычного общения с детьми. Никто не застрахован от того, что может что-то произойти, и в один момент, если вы своевременно не найдете возможности поговорить с ребенком, найдется человек, который подставит вашему ребенку свое совсем далеко не всегда дружественное плечо. Важно всегда находить время для доверительного разговора с ребенком, чтобы он чувствовал поддержку и не искал ее на стороне, в социальных сетях.

Что касается профилактики сезонных вирусных простудных заболеваний, то первой из них была названа вакцинация против гриппа. В этом году был привит 104 991 ученик 1-11-х классов, а детей от 6 месяцев до 7 лет – более 25 тысяч. Вакцинация особенно важна ввиду пандемии коронавирусной инфекции.

– Противогриппозная вакцинация неэффективна против COVID-19, однако в целях профилактики гриппа рекомендуется проходить ежегодную вакцинацию, – сказала главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения минздрава Тульской области Ольга Юдакова. – Любая микст-инфекция будет протекать гораздо сложнее. Заразиться гриппом и коронавирусом вполне возможно, однако процесс сочетанного протекания их не до конца изучен. Мы не знаем, как этот «альянс» сработает, – зачем же проверять это на себе?

Также присутствующим напомнили о безопасном поведении детей при занятиях зимними видами спорта, катании с горок и обращении с пиротехникой, а после ответили на вопросы родителей.