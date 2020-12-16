В новый год — без долгов за электричество и с киловаттами в подарок

Стартовала новогодняя акция для граждан-потребителей «В новый год с ТНС энерго Тула», она продлится до 31 декабря 2020 года.

Для участия в акции тулякам необходимо оплатить в полном объеме задолженность и пени (при наличии), самостоятельно рассчитать и оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуальных приборов учета электроэнергии, снятым на 25 декабря 2020 года, а также подключить (если не подключена) электронную квитанцию.

Итоги новогодней акции гарантирующий поставщик подведет 20 января 2021 года. Путем случайного выбора лицевых счетов из реестра участников акции будут определены 100 победителей. Приз — автоматическое начисление на лицевые счета суммы в размере стоимости 500 кВт*ч, которая определяется величиной тарифа, действующего в отношении лицевого счета клиента.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте компании «ТНС энерго Тула».

Энергосбытовая компания призывает потребителей не накапливать долги и не откладывать сроки оплаты за потребленную электроэнергию — сумма долга со временем увеличивается, становится значительной, и даже небольшая задолженность спустя несколько месяцев может стать весомой нагрузкой на семейный бюджет.

Гарантирующий поставщик электроэнергии предлагает оплатить счет без ко-миссии, любым удобным для вас способом:

без регистрации на сайте tns-e.ru;

с регистрацией в личном кабинете или в мобильном приложении «ТНС энерго»;

через онлайн-приложения Сбербанка и других партнеров компании.

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей г. Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2019 году составил 5,5 млрд кВтч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.