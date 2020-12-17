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В Тульской области 208 новых случаев коронавируса и восемь смертей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 208 новых случаев коронавируса и восемь смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтверждено 208 случаев коронавируса. Отметим, что это новый антирекорд по числу заболевших. 

185 человек выздоровели, восемь скончались. 

За весь период COVID-19 заразились 19 934 жителя региона, 17 457 вылечились, 598 умерли.

За сутки в России выявлено 28 214 случаев коронавируса:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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