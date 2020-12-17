Фото из архива Myslo.
В Тульской области 208 новых случаев коронавируса и восемь смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтверждено 208 случаев коронавируса. Отметим, что это новый антирекорд по числу заболевших.
185 человек выздоровели, восемь скончались.
За весь период COVID-19 заразились 19 934 жителя региона, 17 457 вылечились, 598 умерли.
За сутки в России выявлено 28 214 случаев коронавируса:
вчера, в 11:23, 91 9625 1
15 декабря, в 15:54, 44 5831 -3
15 декабря, в 13:49, 63 7461 2
15 декабря, в 11:20, 88 4524 0
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