Тула ищет таланты: кластер «Октава» запускает вокальный конкурс
Победитель получит возможность записать конкурсную работу в профессиональной студии.
Кластер «Октава» объявляет конкурс, который продлится с 16 декабря по 13 января. Чтобы поучаствовать, нужно прислать видеозапись вашего вокального номера на почту info@klaster.ru с пометкой «Спою в Oktava Lab».
Независимое жюри возглавит Оксана Алёшина — певица, автор песен, педагог, руководитель вокальной школы Oksioma, участница ТВ-конкурса «Новая звезда», победительница проекта «МосАртист».
В ходе отборочного этапа выберут пять лучших работ и выставят их на народное голосование, которое пройдет с 14 по 26 января в социальных сетях «Октавы».
Подведение итогов — 27 января. Победит тот, чья конкурсная композиция получит наибольшее количество голосов.
Лучший исполнитель сможет бесплатно записать песню в студии Oktava Lab, которая оснащена современными микрофонами электроакустического завода «Октава».
Условия участия:
- Выступление необходимо записать на видео и загрузить в Яндекс. Диск, Google Диск, DropBox или любой другой сервис и предоставить ссылку на видео совместно с заявкой на участие на почту info@klaster.ru.
- В заявке необходимо указать свои ФИО, контакты для связи и небольшой рассказ о себе.
- Разрешается петь соло, дуэтом, в малых группах или ансамблем, но в таком случае приз тоже делится на каждого представителя из команды участников.
- Жанр, тематика номера и язык исполнения остаются на усмотрение участника.
- Длительность выступления — до 5 минут.
- Не допускаются наложение звуковой дорожки на видео и запрещено использовать плюсовые фонограммы.
- Не допускается монтаж видео: оно должно быть снято статичной камерой, без прерываний и смены ракурса.
- Срок давности видеозаписи не должен превышать 1 года с момента подачи заявки.
- Конкурсная композиция не должна содержать нецензурную лексику.
- При предварительном отборе жюри будет оценивать работы по следующим критериям: чистота интонации и качество звучания; красота тембра и сила голоса; сценическая культура, артистизм; исполнительское мастерство, техника.