Тула ищет таланты: кластер «Октава» запускает вокальный конкурс

Кластер «Октава» объявляет конкурс, который продлится с 16 декабря по 13 января. Чтобы поучаствовать, нужно прислать видеозапись вашего вокального номера на почту info@klaster.ru с пометкой «Спою в Oktava Lab».

Независимое жюри возглавит Оксана Алёшина — певица, автор песен, педагог, руководитель вокальной школы Oksioma, участница ТВ-конкурса «Новая звезда», победительница проекта «МосАртист».

В ходе отборочного этапа выберут пять лучших работ и выставят их на народное голосование, которое пройдет с 14 по 26 января в социальных сетях «Октавы».

Подведение итогов — 27 января. Победит тот, чья конкурсная композиция получит наибольшее количество голосов.

Лучший исполнитель сможет бесплатно записать песню в студии Oktava Lab, которая оснащена современными микрофонами электроакустического завода «Октава».

Условия участия: