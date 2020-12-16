Новый фейк: тульским предпринимателям угрожают новогодним локдауном

Фото из архива Myslo.

В мессенджерах распространяют недостоверную информацию о закрытии всех предприятий и учреждений с 28 декабря по 17 января.

В чатах предпринимателей Тульской области в WhatsApp распространяется сообщение, в котором говорится, что на очередном заседании оперштаба по коронавирусу губернатором принято решение о введении полного локдауна с 28 декабря по 17 января.

В частности, утверждается, что в это время будут закрыты офисы, работающие с физлицами, школы, фитнес-центры, спортивные объекты, учреждения дополнительного образования, ТЦ, кинотеатры, детские сады, салоны красоты и все магазины, за исключением продовольственных.

Также говорится, что «завтра будет сформулировано и подписано соответствующее распоряжение».

Эта информация не соответствует действительности – вводить подобные меры в Тульской области не планируется. Более того, аналогичный фейк распространяется и в других регионах России – например, в Ростове-на-Дону.

Редакция Myslo призывает читателей критически относиться к подобным вбросам и не доверять им. Вся актуальная информация о действующих коронавирусных ограничениях размещена на официальном портале правовых актов Тульской области.