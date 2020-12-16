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В Туле неадекватный мужчина угрожал фельдшеру скорой помощи
Кадр из видео vk.com/overhear.tula.

В Туле неадекватный мужчина угрожал фельдшеру скорой помощи

По словам медика, чтобы успокоить дебошира, ему пришлось достать травматический пистолет.

Три дня назад в Центральном районе Тулы произошёл инцидент с участием бригады скорой помощи. Медики прибыли на вызов – в квартире вместе с пациенткой и маленьким ребёнком находился неадекватный мужчина. Когда врачи попытались оказать женщине медицинскую помощь, на них обрушился поток ругани и оскорблений.

«Я решил, что пациентке и ребенку опасно оставаться здесь, и предложил госпитализироваться. Женщина согласилась. Её знакомый всячески мешал и угрожал нам, а когда понял, что госпитализация неизбежно состоится, перешел к более активным действиям – взял кухонный нож и направился с угрозами в мою сторону», – написал в одном из пабликов медик по имени Илья.

По словам фельдшера, он был вынужден достать имевшееся у него при себе травматическое оружие, вид которого урезонил буйного мужчину. Также медик вызвал сотрудников полиции и написал заявление по факту угроз.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали, что по факту случившегося проводится проверка, в результате которой будут приняты меры в соответствии с нормами действующего законодательства.

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