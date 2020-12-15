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В тульской больнице анализ на коронавирус брали прямо в очереди в коридоре

В тульской больнице анализ на коронавирус брали прямо в очереди в коридоре

В региональном Минздраве заявили, что виноват молодой специалист.

В редакцию Myslo обратились читатели, которые сняли на видео процедуру забора анализов на коронавирус в фельдшерско-акушерском пункте в Плеханово.

По словам очевидцев, в ФАПе у пациентов нет возможности соблюдать социальное дистанцирование — в больнице вечные очереди. Кроме того, анализы на COVID-19 у людей берут прямо в коридоре — несмотря на то, что в очереди находятся люди не только с симптомами ОРВИ.

В общем, смотрите сами:

В региональном Минздраве прокомментировали ситуацию:

- В фельдшерско-акушерском пункте в поселке Плеханово ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции. 14 декабря в связи с болезнью фельдшера ФАПа замещала молодой специалист, которая недавно приступила к своим обязанностям. В связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований ей строго разъяснена необходимость соблюдения нормативов, вынесено предостережение. Со всеми сотрудниками амбулатории «Рассвет» будет проведено повторное обучение по соблюдению мер противоэпидемической безопасности.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:47 +3
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