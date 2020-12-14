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Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают туляков об ухудшении погодных условий

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают туляков об ухудшении погодных условий

На территории Тульской области ухудшаются погодные условия, возможен снегопад.

Сотрудники регионального УГИБДД УМВД России предупреждают об ухудшении погодных условий и осложнении дорожно-транспортной обстановки.

Помните, что при выпадении снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать ПДД, избегая резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особенно внимательными стоит быть в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Строго соблюдайте скоростной режим – помните, что двигаться следует таким образом, чтобы обеспечивать себе полный контроль за дорожной обстановкой и быть готовым к экстренному торможению. Неопытным водителям стоит воздержаться от дальних поездок.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помочь водителям и пешеходам, попавшим в аварийную ситуацию.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-58-07, 
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.
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