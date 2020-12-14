Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают туляков об ухудшении погодных условий

Сотрудники регионального УГИБДД УМВД России предупреждают об ухудшении погодных условий и осложнении дорожно-транспортной обстановки.

Помните, что при выпадении снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать ПДД, избегая резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особенно внимательными стоит быть в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Строго соблюдайте скоростной режим – помните, что двигаться следует таким образом, чтобы обеспечивать себе полный контроль за дорожной обстановкой и быть готовым к экстренному торможению. Неопытным водителям стоит воздержаться от дальних поездок.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помочь водителям и пешеходам, попавшим в аварийную ситуацию.