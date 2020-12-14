Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают туляков об ухудшении погодных условий
На территории Тульской области ухудшаются погодные условия, возможен снегопад.
Сотрудники регионального УГИБДД УМВД России предупреждают об ухудшении погодных условий и осложнении дорожно-транспортной обстановки.
Помните, что при выпадении снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать ПДД, избегая резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особенно внимательными стоит быть в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
Строго соблюдайте скоростной режим – помните, что двигаться следует таким образом, чтобы обеспечивать себе полный контроль за дорожной обстановкой и быть готовым к экстренному торможению. Неопытным водителям стоит воздержаться от дальних поездок.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помочь водителям и пешеходам, попавшим в аварийную ситуацию.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-58-07,
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.