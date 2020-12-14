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Более 10 тысяч ипотечных кредитов оформили туляки в 2020 году
Иллюстрация pixabay.com

Более 10 тысяч ипотечных кредитов оформили туляки в 2020 году

Туляки решают квартирный вопрос с помощью счетов эскроу и льготной ипотеки.

С января по сентябрь жители нашего региона оформили более 10 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Их общая сумма составила 30 млрд рублей — это на треть больше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, росту ипотечного кредитования способствовали госпрограммы льготной ипотеки.

Средний размер займа — 2,3 млн рублей.

В сентябре средняя ставка по ипотечным кредитам в нашем регионе составила 7,1%. Интересно, что еще два года назад она была на уровне 9,5%.

Наблюдается рост спроса на приобретение жилья по договору участия в долевом строительстве. На начало октября жители Тульской области открыли в банках 825 счетов эскроу на общую сумму более 2 млрд рублей. Эти счета позволяют безопасно проводить расчеты между покупателем и продавцом. По закону деньги будут перечислены застройщику только после подписания акта о введении дома в эксплуатацию.

«Правила использования счетов эскроу при долевом строительстве действуют с прошлого лета, они введены для защиты средств дольщиков: теперь, если застройщик обанкротится, граждане смогут вернуть свои деньги назад. Сегодня приобрести комфортное жилье в строящемся доме можно без страха стать обманутым дольщиком», — отмечает заместитель управляющего Отделением Тула Банка России Дмитрий Борискин.

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