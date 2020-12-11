Как правильно брать микрозаймы и кому этого делать не стоит: советы Банка России

Впереди нас ждут долгожданные новогодние праздники. Всем хочется собраться в кругу семьи за красивым праздничным столом, подготовить для близких подарки. Всё это требует определенных расходов.

Кто-то специально откладывал деньги, чтобы безболезненно для бюджета отметить праздники, а кто-то захочет взять небольшой заём на короткий срок. Как не создать себе финансовых проблем, рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.

Микрофинансовые организации выдают займы быстрее и с меньшими требованиями к документам и кредитной истории, чем в банках. Они различаются по размерам, срокам и процентным ставкам. Там можно получить заём «до зарплаты» – не более 30 тысяч рублей на срок до 30 дней и не выше, чем под 1% в день. Если взять 20 тысяч рублей на 15 дней под 1% в день, то отдать придётся 23 тысячи. Вполне посильная переплата, если клиент уверен, что скоро зарплата, и он сможет вовремя вернуть заём.

Не стоит обращаться в МФО, если у вас нет постоянной работы погасить долг в ближайшее время вы не сможете. Брать микрозайм, чтобы погасить кредиты – тоже не самая лучшая идея. Взвешенно и аккуратно подходите к таким вопросам, планируйте свои расходы и внимательно читайте договора, заключаемые с микрофинансовыми организациями.