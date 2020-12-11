Рисунок 15-летней тулячки станет коллекционной новогодней открыткой

Юная жительница Тульской области стала победительницей всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Елку Победы», организованного Музеем Победы, Почтой России и Благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

На конкурс поступило почти 3500 работ из 74 регионов России, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Италии. 15-летняя тулячка Полины Лопина заняла второе место в категории 15-17 лет – её рисунок превратится в коллекционную новогоднюю открытку.

– На рисунке изображена семья, к сожалению, уже неполная. Новый год женщина отмечает одна. Но в ее душе всегда будут жить дочка и муж, погибшие на войне, – такую аннотацию к своей работе написала Полина.

Всех призеров конкурса пригласят на виртуальную экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа». Кроме того, школьникам вручат дипломы и призы от организаторов.