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Рисунок 15-летней тулячки станет коллекционной новогодней открыткой

Рисунок 15-летней тулячки станет коллекционной новогодней открыткой

Работа Полины Лопиной посвящена женщине, потерявшей на войне мужа и дочку.

Юная жительница Тульской области стала победительницей всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Елку Победы», организованного Музеем Победы, Почтой России и Благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

На конкурс поступило почти 3500 работ из 74 регионов России, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Италии. 15-летняя тулячка Полины Лопина заняла второе место в категории 15-17 лет – её рисунок превратится в коллекционную новогоднюю открытку.

– На рисунке изображена семья, к сожалению, уже неполная. Новый год женщина отмечает одна. Но в ее душе всегда будут жить дочка и муж, погибшие на войне, – такую аннотацию к своей работе написала Полина.

Всех призеров конкурса пригласят на виртуальную экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа». Кроме того, школьникам вручат дипломы и призы от организаторов.

Посмотреть все работы конкурсантов можно здесь.

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11 декабря, в 19:05 +8
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Тульская область

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