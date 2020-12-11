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Кто стал «Женщиной года – 2020»?

Кто стал «Женщиной года – 2020»?

10 декабря завершилось голосование в конкурсе «Женщина года – 2020» от журнала «Модный город».

Напомним, претендентками на эту премию стали семь участниц, каждая – успешная бизнес-леди, эксперт в своей профессии и очень красивая женщина.

Победительницу в течение месяца выбирали пользователи портала Myslo, голосуя за фотографии наших номинанток.

В итоге максимальное количество голосов – 15 895 – набрала Инна Филина.

Инна – руководитель женской студии танца Dance Fit и детской школы Dance Kids. Именно она станет героиней с обложки январского номера журнала «Модный город». Поздравляем Инну с победой!

 

Нам часто задают вопросы о накрутках в голосованиях. 

Отвечает директор интернет-проектов «Слободы» Сергей Коваленко:

– Чтобы проголосовать в фотоконкурсе, нужно иметь аккаунт с подтвержденной почтой на Myslo. Верификация почты позволяет исключить голосование ботов. Со 100-процентной вероятностью мы уверены, что все проголосовавшие за девушек – живые люди. Делали они это бескорыстно или за деньги, к сожалению, мы не знаем. Запрещать голосовать новорегам мы тоже не планируем. Каждый участник должен иметь возможность попросить родственников, друзей, коллег поддержать его в конкурсе. Соответственно, не каждый родственник/друг/коллега обязан запастись аккаунтом на Myslo заранее. В общем, «жизнь такова и никакова иначе». Всем мир!
 
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Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 12:05 +2
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