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Tele2 разработала тариф для любителей кино

Tele2 разработала тариф для любителей кино

Tele2 запустила в Тульской области новый тариф «Везде онлайн».

Его пользователям открыт доступ к мультимедийному сервису Wink, в библиотеке которого собраны более 20 000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов.

Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и, проанализировав их предпочтения, расширяет тарифную линейку. Теперь жителям доступен тариф «Везде онлайн» с бесплатным доступом к онлайн-кинотеатру Wink.

Предложение ориентировано на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в дата-трафике. Оно сочетает оптимальный пакет интернета и доступ к коллекции кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента Wink на любой вкус. Смотреть видео можно на домашних телевизорах Smart TV, смартфонах, планшетах и компьютерах. Для одновременного просмотра можно подключить до 5 устройств, в том числе по сети WiFi.

На тарифе «Везде онлайн» клиентам также доступны: 40 Гб интернет-трафика, 400 минут для звонков на номера всех операторов РФ. Дополнительно – безлимитные звонки на Tele2 и нетарифицируемый трафик в популярных соцсетях и мессенджерах. В их числе: Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, WhatsApp, Viber и «ТамТам».

Как и всегда, абонентам Tele2 доступен ряд преимуществ. Неиспользованные остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий месяц, на площадке «Маркет Tele2» можно купить или продать пакеты услуг. Кроме того, действует защита от нежелательных подписок.

 

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