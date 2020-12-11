Росгвардейцы и участница проекта «Голос. Дети» исполнили новогодние песни пациентам детских больниц

Праздничные концерты состоялись под окнами Дома ребенка на улице Фридриха Энгельса и детской областной клинической больницы.

Военный оркестр Управления Росгвардии по Тульской области в костюмах Дедов Морозов и участница телешоу «Голос. Дети» Софья Фисенко в костюме Снегурочки поздравили детей, исполнив им популярные новогодние песни «А снег идет», «Кабы не было зимы», «Новогодняя» и другие.

В условиях ограничительных мер это стало оригинальным подарком как для маленьких пациентов, так и для медицинского персонала. В завершение праздничной программы росгвардейцы и Софья Фисенко исполнили песню «Мы единое целое».

В общей сложности зрителями «Росгвардейского Дед Мороза» стали более 250 детей.

- Этой акцией мы решили порадовать малышей, которые встретят Новый год не дома. Праздник приближается, поэтому хочется, чтобы новогоднее настроение помогло им поскорее поправиться и радоваться Новому году уже дома в кругу родных. Отдельные слова благодарности врачам и медицинскому персоналу за вашу заботу и внимание к детям, за высокий профессионализм и преданность делу, — отметила начальник пресс-службы Управления Росгвардии Тульской области подполковник полиции Ольга Покровская.

Главный врач Тульской детской областной клинической больницы Дмитрий Харитонов:

- Многим из детишек придется встречать Новый год в больнице, так как им необходимо находиться под постоянным присмотром докторов. И сегодняшний праздник — это очередная сказка и радость для них.

Акция «Росгвардейский Дед Мороз» продолжится и в других учреждениях региона. Военный оркестр регионального Управления будет выступать на площадках социальных объектов области до конца декабря.