Опубликованы кадры задержания туляка, планировавшего нападение на школу

18-летнего парня задержали сотрудники ФСБ. У него был обнаружен обрез охотничьего ружья.

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео с места задержания 18-летнего жителя Тулы, который, по предварительным данным, планировал устроить стрельбу в школе. Для этого он приобрел обрез охотничьего ружья.

Отмечается, что задержанный увлекался идеологией «колумбайна» и активно изучал в Сети информацию об аналогичных нападениях. По факту незаконного приобретения и хранения оружия сотрудниками УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело.

В произошедшем разбираются следователи – им предстоит выяснить все мотивы задержанного, а также принять решение о дополнительной процессуальной квалификации его действий.

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