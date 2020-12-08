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Минздрав Тульской области прокомментировал информацию о COVID-19 на областной станции переливания крови
Фото yandex.ru.

Минздрав Тульской области прокомментировал информацию о COVID-19 на областной станции переливания крови

Сейчас станция переливания крови и ее филиалы работают в штатном режиме.

Сегодня Myslo стало известно, что на областной станции переливания крови зафиксированы случаи заболевания персонала COVID-19. Мы попросили региональный минздрав прокомментировать эту информацию. Приводим комментарий министерства:

«В связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусом у сотрудников центральной станции в Туле в медучреждении предприняты повышенные меры безопасности. Все контактные лица обследованы и изолированы.

В числе заболевших — сотрудники немедицинского персонала и медработники. Они находятся на больничном. В помещениях станции каждые 3 часа проводится санитарная обработка, работают бактерицидные лампы и дезары.

Организована предварительная запись на донацию, она разграничена по времени: каждые 30 минут сдают кровь не более пяти человек.

Сотрудники станции еженедельно сдают тесты на коронавирус на рабочем месте. Часть немедицинских сотрудников переведены на удаленный режим работы.

Прием плазмы приостановлен в связи с формированием достаточного запаса. Перед новогодними праздниками станция переориентирована на прием доноров крови. Плазма крови имеет длительный срок хранения, сформированы значительные запасы этой фракции крови, поэтому ее прием временно приостановлен».

Как нам стало известно, в учреждении заболели 11 работников, из них 5 сотрудников, относящихся к немедицинскому персоналу, и 6 медработников.

Сюжет: Коронавирус
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