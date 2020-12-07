Где в Туле отключат свет 8 декабря
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Богучаровская, 8-а,
- ул. Карпова, 103-а, 101,
- ул. Октябрьская, 299-а, 301, 301-а, 284,
- ул. Халтурина, 15, 13,
- ул. Л. Толстого, 128, 146, 144, 115,
- ул. С. Перовской, 26,
- ул. Шухова, 28,
- ул. Кутузова, 16, 16-а,
- ул. 3-я Криволученская, 33,
- ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а,
- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
- ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 62,
- ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 16, 11, 16, 20, 26, 18, 7, 5-а,
- пр-д 1-й Южный, 1-9 (нечётн.),
- пр-д 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- пр-д 3-й Южный, 1-16,
- ул. Станиславского, 5-21, 27 (нечётн.),
- ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.),
- 1-й Городской пр-д, 1-17,
- пер. Шевченко, 9-15 (нечётн.), 8,
- пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а,
- ул. Приупская, 2, 3, 5,
- ул. Металлургов, 77, 77-б, 79, 75-б,
- ул. Киреевская, 9, 53,
- п. Ново-Скуратово: ул. Пугачёва, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Чекалина, 2,
- ул. Щедрина, 2, 4,
- ул. Глеба Успенского, 2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- ул. Болотникова, 1-28,
- ул. С. Разина, 1-33,
- п. Старо-Овсянниково, 2,
- п. Ново-Октябрьский, 25-102, 188, 185, 189, 57-а, 58-а, 46-а,
- Мясново: ул. Чмутова, 4-18 (чётн.), 36-а, 14-а, 164-в, 158-б, 166-а, 164-а, 164-б, 164-г,
- 1-й Клинской пр-д, 1,
- ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
- ул. Малая Кулига, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
- ул. Большая Кулига, 3-57 (нечётн.), 4-56 (чётн.), 44-а, 28-а, 14-а,
- п. Горелки: пер. Поддубный, 1-6,
- пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 6,
- Московское шоссе, 15-а,
- ул. Макаренко, 24, 3-б, 9-а, 11-б,
- п. Косая Гора: ул. Новая, 2-66 (чётн.), 1-61 (нечётн.),
- ул. Речная, 13-23,
- ул. Железнодорожная, 1-28, 1, 28-а,
- ул. Шевченко, 63, 65, 67,
- ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87.
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