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Продажи книги «Ход королевы» в «Читай-городе» увеличились в 3,5 раза

Продажи книги «Ход королевы» в «Читай-городе» увеличились в 3,5 раза

Читатели заинтересовались первоисточником сериала «Ход королевы», вышедшего около месяца назад на платформе Netflix.

На данный момент этот проект считается самым популярным мини-сериалом последних лет, за 4 недели его посмотрело более 60 миллионов человек.

По данным федеральной книжной сети «Читай-город» интерес к книге, по которой снят сериал, тоже вырос. По сравнению с летним периодом, когда книга только появилась на полках магазинов, теперь ее покупают 3,5 раза чаще. Тем не менее, на продажи наборов для игры в шахматы выход сериала не повлиял. Спрос в сети остается примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

Книга «Ход королевы» или «Ферзевый гамбит» впервые увидела свет в 1983 году, за год до смерти автора. Её написал американский писатель-фантаст Уолтер Тевис. В центре сюжета — шахматный вундеркинд, сирота Бет Хармон. Она мечтает стать лучшим шахматистом в мире, а также борется с вредными привычками, разрушающими ее жизнь.

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