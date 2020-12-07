В Туле гендиректор предприятия не заплатил налоговикам более 15 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд, по ходатайству следователя арестовано имущество обвиняемого на сумму более 10 млн рублей.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гендиректора ООО «ТулаГорМаш», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

С января 2016 по март 2019 года руководитель предприятия умышленно направил в налоговые органы декларации, содержащие ложные сведения и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость более чем на 15 млн рублей.

Для обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователя было арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 10 млн рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.