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В рамках марафона #МыВместе в Туле открылась новогодняя елка
Фото: tularegion.ru

В рамках марафона #МыВместе в Туле открылась новогодняя елка

Дед Мороз и Снегурочка поздравили добровольцев с их праздником и рассказали им о Всероссийской акции взаимопомощи.

В рамках марафона #МыВместе, приуроченного к Международному дню добровольца, на Московском вокзале состоялось торжественное открытие новогодней елки.
 
«В мероприятии участвовали министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин и руководитель Тульского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел на Московской ж.д. Алексей Соколов», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
 
Дед Мороз и Снегурочка поздравили добровольцев с их праздником и рассказали им о Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», а также о региональной благотворительной акции «#ЩедрыйВторник».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:01 +2
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