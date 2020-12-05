В рамках марафона #МыВместе в Туле открылась новогодняя елка

Фото: tularegion.ru

Дед Мороз и Снегурочка поздравили добровольцев с их праздником и рассказали им о Всероссийской акции взаимопомощи.

В рамках марафона #МыВместе, приуроченного к Международному дню добровольца, на Московском вокзале состоялось торжественное открытие новогодней елки.

«В мероприятии участвовали министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин и руководитель Тульского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел на Московской ж.д. Алексей Соколов», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили добровольцев с их праздником и рассказали им о Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», а также о региональной благотворительной акции «#ЩедрыйВторник».