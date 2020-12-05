Накажи автохама: Бордюр для хама не помеха!

Фото Яны П.

Читательница прислала в редакцию фото, сделанные на ул. Агеева в Туле.

Мы продолжаем публиковать письма наших читателей, которые они отправляют в рубрику «Накажи автохама». Читательница Яна П. прислала в редакцию снимки, сделанные на ул. Агеева, неподалеку от ЖК «Космос».

«На улице Агеева, напротив «Космос-дома» бордюром оградили участок тротуара. На огороженном месте стоит заброшенная Дэу. И находятся хамы, которые, заезжая через бордюр, все равно ставят там свои машины. Фотографии сделаны 4 декабря в 12:05», — написала читательница.