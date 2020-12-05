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Накажи автохама: Бордюр для хама не помеха!
Фото Яны П.

Накажи автохама: Бордюр для хама не помеха!

Читательница прислала в редакцию фото, сделанные на ул. Агеева в Туле.

Мы продолжаем публиковать письма наших читателей, которые они отправляют в рубрику «Накажи автохама». Читательница Яна П. прислала в редакцию снимки, сделанные на ул. Агеева, неподалеку от ЖК «Космос».
 
 
«На улице Агеева, напротив «Космос-дома» бордюром оградили участок тротуара. На огороженном месте стоит заброшенная Дэу. И находятся хамы, которые, заезжая через бордюр, все равно ставят там свои машины. Фотографии сделаны 4 декабря в 12:05», — написала читательница.
 
 
 
 

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:26 +4
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