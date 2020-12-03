Плавская пленница: пьяный житель райцентра избил и посадил под замок свою знакомую

Инцидент произошёл на ул. Ленина в мае текущего года.

Плавским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по п. «в» и «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В совершении преступления подозревается 35-летний мужчина. По версии следствия, вечером 4 мая злоумышленник, будучи нетрезвым, находился в одном из домов на ул. Ленина, где поссорился со своей знакомой.

Во время конфликта он избил женщину, причинив ей легкие телесные повреждения, а затем незаконно лишил её свободы. Следователи устанавливают все детали случившегося.