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В центре Тулы на три месяца запретят парковку из-за катка

В центре Тулы на три месяца запретят парковку из-за катка

Ограничения вводятся с 3 декабря.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает: в период монтажа и работы Губернского катка на площади Ленина с 3 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном:

  • вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской,
  • по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина.
 
 
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