В центре Тулы на три месяца запретят парковку из-за катка

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает: в период монтажа и работы Губернского катка на площади Ленина с 3 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном:

вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской,

по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина.