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Минздрав и СберЗдоровье запустили дистанционное наблюдение за гипертониками

Минздрав и СберЗдоровье запустили дистанционное наблюдение за гипертониками

Голосовой робот ежедневно обзванивает пациентов, собирает данные о самочувствии и передает их лечащему врачу.

В Тульской области стартовал совместный проект регионального минздрава и сервиса «СберЗдоровье». Цель дистанционного мониторинга — повышение качества медицинской помощи гипертоникам, многие из которых сейчас находятся на самоизоляции и не могут посещать врача.

Артериальная гипертензия — один из ключевых факторов развития инсультов и инфарктов. Необратимые последствия сосудистой катастрофы можно предотвратить с помощью профилактики.

«В медицинские учреждения Тульской области с болезнями, характеризующимися повышенным давлением, ежегодно обращаются более 250 тысяч человек. Подключение онлайн-мониторинга поможет врачам быть в курсе состояния пациентов и при необходимости вовремя принять меры — назначить обследование или скорректировать лечение», — сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Для сбора показателей здоровья пациентов используются технологии синтеза и распознавания речи. При желании пациенты смогут самостоятельно вносить показатели температуры, давления и пульса в «Дневник здоровья». Эти данные и информация, собранная голосовым роботом, будут доступны лечащему врачу онлайн.

Первым участником проекта стал кардиодиспансер на базе городской больницы № 13 города Тулы. Учреждение наблюдает пациентов с артериальной гипертонией из Тулы и области. Им направлены смс-оповещения со ссылкой для входа и кодом доступа в личный кабинет.

«Перед стартом проекта мы выяснили, что более 40% взрослого населения в мире страдают артериальной гипертензией. Исходя из этих данных, мы, совместно с регионом, решили поддержать в первую очередь именно эту категорию пациентов», — рассказал Анатолий Зингер, генеральный директор СберЗдоровья.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

Сергей Ющенко

Телемедицина — важное стратегическое направление в работе Сбербанка. Мы рады, что такой удобный и полезный сервис, как СберЗдоровье появился в Тульской области именно сейчас и может помочь многим людям.

 

Как подключиться к программе?

Подключиться к сервису может любой житель региона, которого беспокоит повышенное давление. Сервис доступен на сайте и с помощью мобильного приложения «СберЗдоровье», которое можно скачать через AppStore или Google Play.

Программа запущена в Кардиодиспансере на базе горбольницы №13 г. Тулы (г. Тула, Веневское шоссе, 1)

Для подключения к программе введите код 5555 в поле «Промокод»
 
Как воспользоваться программой?
  1. Скачайте приложение СберЗдоровье или авторизуйтесь на сайте lk.sberhealth.ru
  2. Ежедневно вносите результаты измерений в Дневник здоровья
  3. Врач сам с вами свяжется в случае выявления критических отклонений
Ваш электронный Дневник здоровья
 
Заполняйте его каждый день:
  • Сообщайте данные о здоровье роботу, который вам позвонит. Самостоятельно через приложение СберЗдоровье на iOS или Android
  • Самостоятельно в личном кабинете на сайте СберЗдоровье
  • Все результаты измерений хранятся в электронном виде и доступны вам и врачу
 

 

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