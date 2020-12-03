Минздрав и СберЗдоровье запустили дистанционное наблюдение за гипертониками

В Тульской области стартовал совместный проект регионального минздрава и сервиса «СберЗдоровье». Цель дистанционного мониторинга — повышение качества медицинской помощи гипертоникам, многие из которых сейчас находятся на самоизоляции и не могут посещать врача.

Артериальная гипертензия — один из ключевых факторов развития инсультов и инфарктов. Необратимые последствия сосудистой катастрофы можно предотвратить с помощью профилактики.

«В медицинские учреждения Тульской области с болезнями, характеризующимися повышенным давлением, ежегодно обращаются более 250 тысяч человек. Подключение онлайн-мониторинга поможет врачам быть в курсе состояния пациентов и при необходимости вовремя принять меры — назначить обследование или скорректировать лечение», — сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Для сбора показателей здоровья пациентов используются технологии синтеза и распознавания речи. При желании пациенты смогут самостоятельно вносить показатели температуры, давления и пульса в «Дневник здоровья». Эти данные и информация, собранная голосовым роботом, будут доступны лечащему врачу онлайн.

Первым участником проекта стал кардиодиспансер на базе городской больницы № 13 города Тулы. Учреждение наблюдает пациентов с артериальной гипертонией из Тулы и области. Им направлены смс-оповещения со ссылкой для входа и кодом доступа в личный кабинет.

«Перед стартом проекта мы выяснили, что более 40% взрослого населения в мире страдают артериальной гипертензией. Исходя из этих данных, мы, совместно с регионом, решили поддержать в первую очередь именно эту категорию пациентов», — рассказал Анатолий Зингер, генеральный директор СберЗдоровья.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

Сергей Ющенко Телемедицина — важное стратегическое направление в работе Сбербанка. Мы рады, что такой удобный и полезный сервис, как СберЗдоровье появился в Тульской области именно сейчас и может помочь многим людям.

Как подключиться к программе?

Программа запущена в Кардиодиспансере на базе горбольницы №13 г. Тулы (г. Тула, Веневское шоссе, 1)

Для подключения к программе введите код 5555 в поле «Промокод»

Как воспользоваться программой?

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