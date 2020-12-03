Минздрав и СберЗдоровье запустили дистанционное наблюдение за гипертониками
Голосовой робот ежедневно обзванивает пациентов, собирает данные о самочувствии и передает их лечащему врачу.
В Тульской области стартовал совместный проект регионального минздрава и сервиса «СберЗдоровье». Цель дистанционного мониторинга — повышение качества медицинской помощи гипертоникам, многие из которых сейчас находятся на самоизоляции и не могут посещать врача.
Артериальная гипертензия — один из ключевых факторов развития инсультов и инфарктов. Необратимые последствия сосудистой катастрофы можно предотвратить с помощью профилактики.
«В медицинские учреждения Тульской области с болезнями, характеризующимися повышенным давлением, ежегодно обращаются более 250 тысяч человек. Подключение онлайн-мониторинга поможет врачам быть в курсе состояния пациентов и при необходимости вовремя принять меры — назначить обследование или скорректировать лечение», — сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.
Для сбора показателей здоровья пациентов используются технологии синтеза и распознавания речи. При желании пациенты смогут самостоятельно вносить показатели температуры, давления и пульса в «Дневник здоровья». Эти данные и информация, собранная голосовым роботом, будут доступны лечащему врачу онлайн.
Первым участником проекта стал кардиодиспансер на базе городской больницы № 13 города Тулы. Учреждение наблюдает пациентов с артериальной гипертонией из Тулы и области. Им направлены смс-оповещения со ссылкой для входа и кодом доступа в личный кабинет.
«Перед стартом проекта мы выяснили, что более 40% взрослого населения в мире страдают артериальной гипертензией. Исходя из этих данных, мы, совместно с регионом, решили поддержать в первую очередь именно эту категорию пациентов», — рассказал Анатолий Зингер, генеральный директор СберЗдоровья.
Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:
Сергей Ющенко
Телемедицина — важное стратегическое направление в работе Сбербанка. Мы рады, что такой удобный и полезный сервис, как СберЗдоровье появился в Тульской области именно сейчас и может помочь многим людям.
Как подключиться к программе?
Программа запущена в Кардиодиспансере на базе горбольницы №13 г. Тулы (г. Тула, Веневское шоссе, 1)
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- Ежедневно вносите результаты измерений в Дневник здоровья
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- Сообщайте данные о здоровье роботу, который вам позвонит. Самостоятельно через приложение СберЗдоровье на iOS или Android
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