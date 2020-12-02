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Как изменился Щекинский район в 2020 году
Р. п. Первомайский преобразился благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды».

Как изменился Щекинский район в 2020 году

Реализация нацпроектов и участие в региональных и федеральных программах позволило обновить почти все населенные пункты района.

Совместными усилиями администрации, депутатов, представителей бизнеса и общественности и при поддержке правительства и Губернатора Тульской области в Щекинском районе создаются комфортные условия для жизни.

Детский сад для 160 детей

Детский сад построен на ул. Ленина в Щекино в рамках нацпроекта «Демография» и проекта по созданию дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет. Двухэтажное здание с разноцветным фасадом вмещает 160 детей. Внутри – комфортные группы, пищеблок, медкабинет, игровые комнаты, физкультурный и актовый залы. Возведение детского сада осуществлялось в рамках государственной программы «Развитие образования Тульской области». На эти работы было выделено 140 миллионов рублей.

Преображение Крапивны


Скоро Крапивна станет туристическим центром.
Масштабные работы близятся к завершению.

Комплексное благоустройство Крапивны началось в 2019 году после победы в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас проект «Парк уездного периода» уже близок к завершению. Здесь появились пешеходные дорожки, парковое и уличное освещение, смотровая площадка. Помимо этого отреставрирован дом купца Прянчикова и продолжается реставрация храма на центральной площади.

Дороги и стадион

В рамках реализации госпрограммы Тульской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году реконструирован стадион «Спартак» детско-юношеской спортивной школы №1 в г. Щекино. Здесь появились футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, ямы для прыжков, первая в районе площадка для ГТО, а также современное освещение и ограждение территории. Завершилось строительство футбольного поля на стадионе «Химик» в р. п. Первомайский.

В Щекинском районе продолжилась реализация  проекта «Безопасные и качественные дороги». Завершен ремонт дорог по ул. Комсомольской и Транспортной в Щекино на сумму более 20 млн рублей.

Александр Гамбург, глава администрации Щекинского района:

– Наша цель – сделать так, чтобы щекинцам было комфортно там, где они живут. Чтобы жители могли работать в достойной организации, добираться до работы без проблем, создавать семьи, воспитывать детей, давать им качественное образование и возможность заниматься спортом и творчеством.

Фото пресс-службы администрации Щекинского района.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 16:20 0
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комфортная городская среда

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