Банк России приглашает туляков на уроки по инвестированию

Фото: newkredit.ru.

Специалисты расскажут, как распознать фальшивые инвестпроекты и не потерять свои деньги в сомнительных операциях.

Центробанк продолжает серию вебинаров об основах инвестирования и не только. Лекции стартовали по всей России 26 октября и вызвали большой интерес у пользователей – в одном только Центральном федеральном округе их прослушали более 7000 человек.

Занятия рассчитаны на старшеклассников, студентов вузов, взрослых и пожилых людей. Для школьников и учащихся колледжей и техникумов доступны онлайн-уроки по грамотному обращению с деньгами, составлению личного финансового плана и основам инвестирования. Студенты и взрослые приглашаются на вебинар «Грамотный инвестор – руководство к действию».

Пожилым людям будут интересны лекции о банковских услугах, современных финансовых инструментах, безопасном обращении с платежными картами. Чтобы подключиться к онлайн-занятиям, достаточно иметь компьютер с интернетом. После просмотра вебинара и направления отзыва каждый участник получит сертификат.