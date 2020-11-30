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Портфель привлеченных средств ВТБ в Тульской области превысил 83 млрд рублей

Портфель привлеченных средств ВТБ в Тульской области превысил 83 млрд рублей

Банк демонстрирует позитивную динамику по ключевым бизнес-показателям.

Объем привлеченных средств от населения и организаций банка ВТБ в Тульской области по итогам девяти месяцев 2020 года увеличился на 16% и достиг 83,1 млрд рублей. Кредитно-документарный портфель составил 183,8 млрд рублей.

Корпоративный кредитно-документарный портфель на 1 октября 2020 составил 151,4 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса — 17,4 млрд рублей.

2,6 млрд — гарантии и аккредитивы, предоставленные компаниям среднего и малого бизнеса, рост за девять месяцев — 27%. Привлеченные ресурсы юридических лиц достигли 22,5 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за отчетный период составил 32,4 млрд рублей. В структуре портфеля кредитов, выданных населению Тульской области, превалируют кредиты наличными (17,5 млрд рублей) и ипотека (11,2 млрд рублей).

За девять месяцев года ВТБ в Тульской области выдал населению региона 14 тыс. кредитов на общую сумму 11 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки по итогам отчетного периода вырос по сравнению с прошлым годом на 32%.

Рост пассивов, привлеченных от населения, составил 21%, общая цифра на 1 октября — 60,6 млрд рублей. Стоит отметить увеличение на 68% объема средств, размещенных физическими лицами в инвестиционные продукты, — на 1 октября 2020 г. портфель вырос до 19,5 млрд рублей.

Одним из ключевых направлений работы подразделения в отчетном периоде стала поддержка физических и юридических лиц, пострадавших от пандемии COVID-19. С апреля по сентябрь в рамках как государственных, так и собственных программ банк в регионе оказал финансовую помощь корпоративным и частным клиентам на общую сумму 4,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила:

Светлана Мужичкова

– Прошедшие девять месяцев 2020 года стали непростым испытанием для экономики региона: пандемия внесла свои коррективы в финансовые планы как местных компаний, так и жителей области. Однако сейчас мы видим значительное снижение запросов на реструктуризацию кредитов, связанных с COVID-19. Более того, спрос на заемные средства возвращается на уровень до начала пандемии. В связи с этим у нас есть все основания полагать, что по итогам года мы продемонстрируем позитивную динамику по ключевым бизнес-показателям.

 

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