В маршрут тульского автобуса №7 добавлено еще две остановки

Обе они располагаются на ул. Рязанской.

Сегодня начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев проверил выполнение поручений губернатора Алексея Дюмина и главы городской администрации Дмитрия Миляева.

На Веневском шоссе по поручению губернатора обустроены два остановочных пункта в районе крупных жилых комплексов: «Наши Баташи» и «Молодежный». Кроме этого в районе ЖК «Молодежный» появился регулируемый пешеходный переход. В районе ЖК «Наши Баташи» пешеходный переход совмещен с искусственной дорожной неровностью.

По поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева улучшено транспортное обслуживание автобусом № 7. Его маршрут дополнено новыми остановками – в районе Ледовой арены и ГМ «Глобус».

На ул. Болдина по просьбе жителей переделана остановка «Центр Метрологии»: установлен новый остановочный павильон, увеличена зона площадки ожидания, остановка смещена дальше за перекресток, чтобы общественный транспорт не мешал движению основного потока транспортных средств.

Особое внимание Дмитрием Ярцевым уделено реализации первого этапа проекта «Интеллектуальная транспортная система», в рамках данного мероприятия запланировано расширение зоны покрытия системы «Умный светофор» на пр. Ленина и ул. Октябрьской. На сегодняшний день смонтированы закладные элементы под конструкцию для размещения на ней светофорного оборудования.