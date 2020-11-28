Алексей Дюмин вошел в состав бюро Союза машиностроителей России

В режиме ВКС в нем принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов приветствовал участников заседания. Он представил новый состав членов Бюро Союза машиностроителей. В него вошел Алексей Дюмин.

В Тульской области много предприятий ОПК и машиностроения, которые входят в состав регионального отделения Союзмаша России. А само оно традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективности региональных отделений Союзмаша.

«Мощный потенциал промышленных предприятий, научного сообщества и вузов региона способен дать дополнительный импульс развитию промышленности и внедрению передовых технологий в России», - подчеркнул в своем выступлении Алексей Дюмин.

Первый заместитель председателя Союза, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению организаций ОПК Владимир Гутенев рассказал о перспективах развития в рамках молодежной политики Союза и Лиги. Он напомнил о прошедшем форуме «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», на котором впервые были вручены премии имени Н.А. Макаровца. Владимир Гутенев поблагодарил Алексея Дюмина за инициативу создания премии.

Участники заседания обсудили проведение предстоящих Олимпиад, форумов и других мероприятий.

Алексей Дюмин поблагодарил членов бюро за поддержку инициативы проведения X международного форума «Инженеры будущего» в 2021 году в Тульской области.

«За 9 лет форум привлек большое внимание отраслевого сообщества, учёных, представителей бизнеса. Для молодых специалистов предприятий и студентов ведущих вузов – это возможность обменяться опытом. Рассказать о своих инновационных решениях и проектах, многие из которых затем внедряются в производство», - отметил глава региона.

В этом году из-за ограничений в связи с пандемией форум прошёл в онлайн-формате. Он собрал 97 команд ведущих предприятий и вузов из 57 регионов страны. По итогам корпоративного рейтинга 1-е место заняла команда Тульского государственного университета.

Предполагается, что следующий форум пройдет с 17 по 27 июня в Тульской области. Уже началась подготовка к мероприятию.

Формат мероприятия будет определен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы форум на тульской земле прошёл на самом высоком уровне», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Союз машиностроителей России уделяет особое внимание молодым специалистам. С 2011 года проходит ежегодный Международный молодежный промышленный Форум «Инженеры будущего». Его участниками становятся молодые инженеры и ученые из более чем 400 промышленных компаний, а также аспиранты и студенты 85 вузов из 70 регионов РФ.