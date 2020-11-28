новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин вошел в состав бюро Союза машиностроителей России

Алексей Дюмин вошел в состав бюро Союза машиностроителей России

27 ноября состоялось расширенное заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

В режиме ВКС в нем принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 

Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов приветствовал участников заседания. Он представил новый состав членов Бюро Союза машиностроителей. В него вошел Алексей Дюмин.   

В Тульской области много предприятий ОПК и машиностроения, которые входят в состав регионального отделения Союзмаша России. А само оно традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективности региональных отделений Союзмаша. 

«Мощный потенциал промышленных предприятий, научного сообщества и вузов региона способен дать дополнительный импульс развитию промышленности и внедрению передовых технологий в России», - подчеркнул в своем выступлении Алексей Дюмин.

Первый заместитель председателя Союза, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению организаций ОПК Владимир Гутенев рассказал о перспективах развития в рамках молодежной политики Союза и Лиги. Он напомнил о прошедшем форуме «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», на котором впервые были вручены премии имени Н.А. Макаровца. Владимир Гутенев поблагодарил Алексея Дюмина за инициативу создания премии.   

Участники заседания обсудили проведение предстоящих Олимпиад, форумов и других мероприятий. 

Алексей Дюмин поблагодарил членов бюро за поддержку инициативы проведения X международного форума «Инженеры будущего» в 2021 году в Тульской области. 

«За 9 лет форум привлек большое внимание отраслевого сообщества, учёных, представителей бизнеса. Для молодых специалистов предприятий и студентов ведущих вузов – это возможность обменяться опытом. Рассказать о своих инновационных решениях и проектах, многие из которых затем внедряются в производство», - отметил глава региона. 

В этом году из-за ограничений в связи с пандемией форум прошёл в онлайн-формате. Он собрал 97 команд ведущих предприятий и вузов из 57 регионов страны. По итогам корпоративного рейтинга 1-е место заняла команда Тульского государственного университета. 

Предполагается, что следующий форум пройдет с 17 по 27 июня в Тульской области. Уже началась подготовка к мероприятию.   

Формат мероприятия будет определен в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

«Мы сделаем всё возможное, чтобы форум на тульской земле прошёл на самом высоком уровне», - подчеркнул Алексей Дюмин.

 

Союз машиностроителей России уделяет особое внимание молодым специалистам. С 2011 года проходит ежегодный Международный молодежный промышленный Форум «Инженеры будущего». Его участниками становятся молодые инженеры и ученые из более чем 400 промышленных компаний, а также аспиранты и студенты 85 вузов из 70 регионов РФ.


  •  

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:24 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Голодный вор украл у жителя Киреевского района 200 кг картофеля
Голодный вор украл у жителя Киреевского района 200 кг картофеля
На улице Кирова в Туле сгорела квартира
На улице Кирова в Туле сгорела квартира
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.