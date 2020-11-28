новости
новости
Регистрация
Голодный вор украл у жителя Киреевского района 200 кг картофеля

Голодный вор украл у жителя Киреевского района 200 кг картофеля

В настоящее время в отделе МВД России по Киреевскому району проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

В дежурную часть отдела МВД России по Киреевскому району обратился житель поселка Сеченский с заявлением о краже. Он пояснил, что из дома пропали металлические изделия, а из сарая около 200 килограммов картофеля.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался нигде неработающий и ранее судимый 41-летний мужчина. Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От него получены признательные показания.

В настоящее время в отделе МВД России по Киреевскому району проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:16 0
Другие статьи по темам
Событие
кражакартофель
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин вошел в состав бюро Союза машиностроителей России
Алексей Дюмин вошел в состав бюро Союза машиностроителей России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.