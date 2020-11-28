Голодный вор украл у жителя Киреевского района 200 кг картофеля

В настоящее время в отделе МВД России по Киреевскому району проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

В дежурную часть отдела МВД России по Киреевскому району обратился житель поселка Сеченский с заявлением о краже. Он пояснил, что из дома пропали металлические изделия, а из сарая около 200 килограммов картофеля.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался нигде неработающий и ранее судимый 41-летний мужчина. Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От него получены признательные показания.

В настоящее время в отделе МВД России по Киреевскому району проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.