В поселке Социалистический Щекинского района завершается строительство водовода

27 ноября строительство проконтролировал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Несколько дней назад из-за аварии в поселке Социалистический, где сейчас проживают 700 человек, нарушилось водоснабжение — заилилась старая скважина, которая снабжала людей водой более 25 лет. Вода перестала подниматься.

Узнав о проблеме, губернатор поручил в кратчайшие сроки возобновить подачу воды в дома жителей и на социальные объекты. Но только лишь ремонтом старой скважины не обошлось: решено было проложить в Социалистический новую ветку водовода длиной 2,5 км из соседнего Ломинцевского и тем самым обеспечить надежное водоснабжение населенного пункта в постоянном режиме.

Тамара Дмитриевна Пиотух:

Тамара Пиотух – Я родилась и выросла в Социалистическом. Проблем с водой тут не было. Неделю назад у нас прекратилась подача воды. Люди было запаниковали, но власти быстро организовали подвоз воды. А на другой день с утра уже была вода. Сначала возле магазина, потом составили график, потом начали развозить по улицам. Всё быстро, четко! Тем, кто не мог сам выйти за водой (инвалидам, пожилым), воду доставляли буквально на дом.

– Сейчас воду дали, мы довольны, — продолжает Тамара Дмитриевна. — К работе подключился губернатор, за что мы ему очень благодарны. Он поручил решить проблему не точечно, а на перспективу. Сначала отремонтировали нашу скважину, а еще протянули новый водовод из Ломинцевского. Эта вода гораздо лучше качеством, плюс — новые трубы. Это для нас замечательный вариант! И конечно, мы благодарим «бойцов невидимого фронта» — рабочих, которые копали землю, прокладывали трубы даже ночью, не останавливаясь.

Людмила Дмитриевна, староста поселка:

Людмила Дмитриевна – У нас сложилась нехорошая ситуация: насос в скважине, от которой поселок питается водой, перестал работать. Весть об этом дошла до нашего губернатора, и он взял ситуацию на контроль. Администрация всё это время была на связи с жителями. Обещание сдержали, воду дали сегодня ночью. А о том, чтобы проложить новый водовод, мы даже и не мечтали, а теперь он есть, и скоро по нему пустят воду!

25 ноября скважину отремонтировали, и подача воды была восстановлена. Кроме того, за счет средств областного бюджета началось строительство нового водовода.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков:

Олег Дючков – После аварии, которая оставила без воды 700 жителей поселка Социалистический, по поручению губернатора началось строительство новой ветки водовода. Мы привлекли дополнительные силы — специализированную организацию, которая спланировала трассу и приступила к строительству. Как правило, такие работы занимают несколько недель, но по поручению Алексея Дюмина мы нарастили темпы, быстро организовав работу подрядчиков.

– Воду жителям уже дали, пока из старой скважины: ее быстро восстановили, — продолжает Олег Дючков. — Монтаж новой трубы завершаем сегодня. После промывки и дезинфекции в течение нескольких дней в дома жителей поселка начнет поступать вода по новому водоводу. Я хочу отметить, что эта вода будет лучшего качества, чем та, что была прежде.