Министр образования Тульской области ответит на вопросы туляков

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В официальной группе министерства образования Тульской области «ВКонтакте» жители региона смогут задать вопросы, связанные с организацией питания в школах, а также другие вопросы в сфере образования.

Ответы на них даст министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. Прямой эфир состоится в четверг, 3 декабря, в 12.00. Задать вопрос можно будет непосредственно во время эфира, либо в комментариях под этим постом.