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Министр образования Тульской области ответит на вопросы туляков
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министр образования Тульской области ответит на вопросы туляков

Прямой эфир с Алевтиной Шевелевой состоится в четверг, 3 декабря.

В официальной группе министерства образования Тульской области «ВКонтакте» жители региона смогут задать вопросы, связанные с организацией питания в школах, а также другие вопросы в сфере образования.

Ответы на них даст министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. Прямой эфир состоится в четверг, 3 декабря, в 12.00. Задать вопрос можно будет непосредственно во время эфира, либо в комментариях под этим постом.

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