Крокодил Гена и Чебурашка появились на монете

Одна монета выполнена из серебра, другая — из недрагоценных металлов. Обе монеты посвящены мультфильму «Крокодил Гена».

На серебряной монете номиналом 3 рубля расположено цветное изображение героев мультфильма «Крокодил Гена» на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения вокзала. А на 25-рублевой монете из недрагоценных металлов те же герои мультфильма на фоне железнодорожной кассы.

Вверху по окружности обеих монет имеется надпись: «Крокодил Гена».

Тираж монет номиналом 25 рублей — 850 тысяч штук; номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 тысяч штук, уточнили в Тульском отделении Банка России.