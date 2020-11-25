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«Еду-еду, и вдруг куст!»: тулячка разбила машину из-за «невидимых» бордюров

«Еду-еду, и вдруг куст!»: тулячка разбила машину из-за «невидимых» бордюров

Автомобиль пробил колеса о бордюр, пересек полосу встречного движения и врезался в столб.

Вечером 23 ноября на пр. Ленина в Туле произошло ДТП. Повернув со стороны Косой Горы, Hyundai Tucson выехал на проспект.
 
Женщина-водитель начала опережение попутного автомобиля справа, но из-за отсутствия дорожной разметки не заметила, как оказалась в уширении проезжей части.
 
Оно появилось в этом месте после обустройства мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков».
 
 
Сначала машина влетела в один бордюр, затем во второй, пересекла дорогу и врезалась в фонарный столб на противоположной стороне.
 
 
Сотрудники ГИБДД пришли к выводу, что женщина-водитель не учла метеорологические условия и не выбрала безопасную скорость, которая обеспечивала бы ей постоянный контроль за дорогой, а также необходимую видимость в направлении движения.
 
 
По мнению водителя, на этом участке дороги сложно сразу понять, что движешься именно по уширению проезжей части, а покрытые отлетевшей из-под колес грязью бордюры, которые обозначают границы дороги, видны плохо.
 
 
Женщина считает, что, например, установка дорожных сигнальных столбиков в месте, где произошел первый наезд на бордюр, вполне могла бы предотвратить автоаварию. Стаж вождения у нее, кстати, с 1976 года.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:09 +14
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