«Еду-еду, и вдруг куст!»: тулячка разбила машину из-за «невидимых» бордюров

Автомобиль пробил колеса о бордюр, пересек полосу встречного движения и врезался в столб.

Вечером 23 ноября на пр. Ленина в Туле произошло ДТП. Повернув со стороны Косой Горы, Hyundai Tucson выехал на проспект.

Женщина-водитель начала опережение попутного автомобиля справа, но из-за отсутствия дорожной разметки не заметила, как оказалась в уширении проезжей части.

Оно появилось в этом месте после обустройства мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков».

Сначала машина влетела в один бордюр, затем во второй, пересекла дорогу и врезалась в фонарный столб на противоположной стороне.

Сотрудники ГИБДД пришли к выводу, что женщина-водитель не учла метеорологические условия и не выбрала безопасную скорость, которая обеспечивала бы ей постоянный контроль за дорогой, а также необходимую видимость в направлении движения.

По мнению водителя, на этом участке дороги сложно сразу понять, что движешься именно по уширению проезжей части, а покрытые отлетевшей из-под колес грязью бордюры, которые обозначают границы дороги, видны плохо.

Женщина считает, что, например, установка дорожных сигнальных столбиков в месте, где произошел первый наезд на бордюр, вполне могла бы предотвратить автоаварию. Стаж вождения у нее, кстати, с 1976 года.