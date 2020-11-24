В Тульской области построят кролиководческую ферму и завод детских товаров

А еще в регионе появится промышленная плантация голубики.

24 ноября представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) провели в Тульской области стратегическую сессию по мерам государственной поддержки малых и средних компаний. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

В нем приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, статс-секретарь, заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова. Модератором выступил заместитель председателя правительства тульской области Григорий Лаврухин.

На сессии было презентовано три новых инвестиционных проекта. Компания «ЕГНЫШЕВСКИЕ САДЫ» планирует привлечь финансирование для создания промышленной плантации голубики.

ООО «Инновационное Предприятие Нова» проставила проект по строительству завода детских товаров из пластмассы.

Компании «ЗАЙКО» финансирование необходимо для создания кролиководческой фермы с полным производственным циклом.

Общий объем инвестиций в эти проекты может превысить 619 млн рублей, предполагается создание 322 новых рабочих мест.

Предприниматели Тульской области активно пользуются порталом бизнес-навигатора МСП, сервисы которого помогают начать и развивать свой бизнес. Всего в числе его пользователей — более 15 тысяч бизнесменов региона.

- Это уже шестая стратегическая сессия Корпорации в Тульской области. Корпорация готова оказывать не только финансово-гарантийную поддержку. Как минимум для двух презентованных сегодня проектов будет актуально содействие Корпорации в организации сбыта продукции через крупные федеральные и региональные торговые сети, — отметила Наталья Ларионова.

В рамках стратегической сессии прошли круглые столы, где обсуждались наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов МСП, в том числе самозанятых граждан, вопросы развития сельскохозяйственной кооперации. Особое внимание было уделено поддержке субъектов МСП в сфере туризма.

Также сегодня представители Корпорации МСП провели круглый стол по вопросам участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ. На сегодня около 1800 субъектов МСП, зарегистрированных в Тульской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму более 90 млрд рублей.

Итоги сессии прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Сегодня рассмотрены инвестпроекты в сфере сельского хозяйства и инновационного производства. Малый бизнес вносит весомый вклад в развитие экономики региона. Мы используем все формы его поддержки, активно сотрудничаем с федеральными институтами развития. Корпорация МСП — наш надёжный партнёр. Вместе мы закладываем прочную основу экономической стабильности региона. Более 410 субъектов малого и среднего предпринимательства области уже получили финансовую поддержку по линии Корпорации и Банка «МСП», что позволило привлечь 10,4 миллиарда рублей кредитных средств на реализацию проектов предпринимателей.