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На М-4 «Дон» мотоцикл с коляской врезался в грузовик
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-4 «Дон» мотоцикл с коляской врезался в грузовик

Мотоциклист госпитализирован с различными травмами.

22 ноября в 21.00 на 277-м километре автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе 46-летний водитель мотоцикла ИЖ-Ю 2К с коляской при выезде со второстепенной дороги врезался в попутный грузовик Volvo.
 
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что мотоцикл был без государственного регистрационного знака, а водитель не имел права управления транспортными средствами.
 
Мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован.
 

Госавтоинспекция напоминает, что большинство аварий случается из-за несоблюдения ПДД — выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:01 +3
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