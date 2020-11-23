Фото УГИБДД по Тульской области.
На М-4 «Дон» мотоцикл с коляской врезался в грузовик
Мотоциклист госпитализирован с различными травмами.
22 ноября в 21.00 на 277-м километре автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе 46-летний водитель мотоцикла ИЖ-Ю 2К с коляской при выезде со второстепенной дороги врезался в попутный грузовик Volvo.
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что мотоцикл был без государственного регистрационного знака, а водитель не имел права управления транспортными средствами.
Мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован.
Госавтоинспекция напоминает, что большинство аварий случается из-за несоблюдения ПДД — выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.
Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!
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