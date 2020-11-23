На М-4 «Дон» мотоцикл с коляской врезался в грузовик

Фото УГИБДД по Тульской области.

22 ноября в 21.00 на 277-м километре автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе 46-летний водитель мотоцикла ИЖ-Ю 2К с коляской при выезде со второстепенной дороги врезался в попутный грузовик Volvo.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что мотоцикл был без государственного регистрационного знака, а водитель не имел права управления транспортными средствами.

Мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован.