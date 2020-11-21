«Черная пятница» на подходе: Как не стать жертвой мошенников

В преддверии «Черной пятницы», 27 ноября, мошенники традиционно активизируются. Для них это шанс заработать огромные суммы за считанные дни.

Огромные скидки способны выключать здравый смысл, и вот уже пользователь вводит данные своей карты на мошенническом сайте, приняв его за настоящий, и скоро его счет обнулится… Как не стать жертвой мошенников в период осенней распродажи, поясняют специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Некоторые из рекомендаций кажутся банальными, но как раз на них мы чаще всего «попадаемся». Внимательно следите, на каком именно сайте вы делаете покупку.

Чеклист действий перед любой онлайн-покупкой в «Черную пятницу»:

Обратите внимание на доменное имя сайта — мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, но написанные с ошибками или замененными символами названия, либо с другими доменными окончаниями. В этом году очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют «распродажный» суффикс -off. Будьте внимательней!

Покупайте товары только у проверенных брендов и интернет-магазинов. Если при вводе запроса в поисковике какой-либо сайт выпал одним из первых — это еще не значит, что он безопасный.

Если вы не уверены в интернет-магазине, проверьте дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно (например, за две недели или месяц до распродажи), не совершайте на нем покупки — вы не можете точно знать, не мошеннический ли это сайт.

Обязательно проверьте, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности (символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке). В противном случае никогда не вводите на таком сайте свои персональные данные.

Сравнивайте цены. Перед покупкой обращайте внимание на цену в сравнении с другими ресурсами. Если на понравившемся вам сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться: вас могут заманить, чтобы вы ввели свои персональные данные, а особенно — данные карты. Помните про бесплатный сыр?

Проверяйте реквизиты интернет-магазина перед покупкой. На мошеннических сайтах чаще всего это реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, соответственно, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется. Это будет добровольный перевод физическому лицу, и вы, конечно, вряд ли сможете вернуть свои деньги.

Вы все еще переходите на сайты из ссылок в письмах и мессенджерах? Обязательно вводите адрес вручную! Вы уверены в том, что письмо отправлено оригинальным интернет-магазином, а не мошенником?

Не поддавайтесь и на техноманипуляции (всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени, «этот товар вместе с вами смотрят N человек» и многое другое). Все эти фразы подгоняют вас совершить покупку, они работают на ваши эмоции. Всегда проверяйте сайт по чек-листу выше перед тем, как ввести на нем свои персональные или платежные данные.

Будьте внимательны к почтовым рассылкам. Как правило, основные каналы мошенников, занимающихся фишингом, это «письма счастья», приходящие в почту, мессенджеры и по SMS с обещанием огромных скидок, лотерейных розыгрышей или специальной акции с дополнительными бонусами, баллами и многое другое. «Приемы» могут такими, что вы сходу не догадаетесь, что вам пишет мошенник, а вы — его потенциальная жертва. Вот почему переходить по ссылкам в сообщениях и письмах не рекомендуется, так как слишком велика вероятность поддельных писем.

Всегда держите включенным антивирус на компьютере и телефоне — это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить ваш банковский счет.

Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества, считает:

- Все рекомендации, в общем-то, можно свести в одну: будьте предельно внимательны. Повышайте свой уровень цифровой грамотности не за счет финансовых потерь, а благодаря следованию экспертным рекомендациям. Отнеситесь серьезно к нашему чек-листу, ведь это может защитить вас от потери денег и времени, плохого настроения. В конце концов, у всех покупок цель одна — радовать!