За сутки в Тульской области три человека погибли на пожарах

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В пятницу, 20 ноября, в Тульской области произошло три пожара в жилых домах, унесшие жизни трёх человек. В одном из домов поселка Шахты-24 Щекинского района выгорела кухня и жилая комната, на ул. Набережной в Плавске частный дом выгорел внутри, сгорела и обрушилась кровля, в посёлке Новольвовский Кимовского района выгорела квартира.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Тульской области Владимира Лаврущева, основной причиной пожаров в жилых домах в это время года является человеческий фактор.

Увеличивается нагрузка на отопительные, электронагревательные приборы, электропроводку – в условиях неправильной эксплуатации это приводит к возгоранию. Также причиной пожаров становится неправильное устройство или эксплуатация теплогенерирующих устройств, печей и дымоходов.

Сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия – за 10 месяцев они посетили более 200 тысяч квартир и частных домов, более 240 тысяч жителей региона получили памятки по соблюдению мер безопасности.

Особое внимание уделяется инструктажам о мерах пожарной безопасности для лиц, отнесенных к группе риска – это многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды, лица, злоупотребляющие спиртным.

ГУ МЧС России по Тульской области призывает жителей региона соблюдать меры безопасности – не перегружайте электросеть большим количеством включённых приборов, проверьте исправность проводки, розеток и выключателей, а также печей и материалов. Соблюдайте правила хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов.