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Туляк насмерть забил обидчика сына своей бывшей
Фото: архив Myslо.

Туляк насмерть забил обидчика сына своей бывшей

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.

В Туле 43-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Эта история произошла в августе 2020 года. Обвиняемому позвонила его бывшая и нажаловалась: ее теперешний сожитель ударил ее сына. Мужчина пообещал разобраться.  
 
На следующую ночь он приехал к дому обидчика. Тот вышел на разговор с ружьем, выстрелил в воздух, чтобы припугнуть противника, и пошел домой.
Однако обвиняемый догнал его и жестоко избил, нанеся не менее 20 ударов. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении 43-летнего туляка направлено в Зареченский городской суд для рассмотрения по существу. 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:37 +1
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