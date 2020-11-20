Фото: архив Myslо.
Туляк насмерть забил обидчика сына своей бывшей
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.
В Туле 43-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Эта история произошла в августе 2020 года. Обвиняемому позвонила его бывшая и нажаловалась: ее теперешний сожитель ударил ее сына. Мужчина пообещал разобраться.
Эта история произошла в августе 2020 года. Обвиняемому позвонила его бывшая и нажаловалась: ее теперешний сожитель ударил ее сына. Мужчина пообещал разобраться.
На следующую ночь он приехал к дому обидчика. Тот вышел на разговор с ружьем, выстрелил в воздух, чтобы припугнуть противника, и пошел домой.
Однако обвиняемый догнал его и жестоко избил, нанеся не менее 20 ударов. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Уголовное дело в отношении 43-летнего туляка направлено в Зареченский городской суд для рассмотрения по существу.
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